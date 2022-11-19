Южно-Сахалинск, 19 ноября, 2022, 11:06 — ИА Регнум. Дело об обрушении жилого дома в Тымовском на Сахалине, в котором, согласно предварительным данным, произошёл взрыв бытового газа, поручил передать в центральный аппарат Следственного комитета России глава ведомства Александр Бастрыкин. Об этом 19 ноября сообщает пресс-служба СК РФ в своём телеграм-канале.

Sledcom.ru Александр Бастрыкин

Отмечается, что по распоряжению руководства СК России для практической помощи к расследованию этого уголовного дела подключились криминалисты центрального аппарата ведомства.

«Председатель СК России А. И. Бастрыкин поручил передать уголовное дело для дальнейшего полного и всестороннего расследования в Главное следственное управление СК России», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что во время разбора завалов, образовавшихся в результате взрыва бытового газа в Тымовском на Сахалине, пострадал один пожарный.