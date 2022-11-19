Иркутск, , 11:01 — REGNUM Жителей Иркутской области предупредили о существенном ухудшении погодных условий. Экстренное предупреждение о неблагоприятных и опасных метеорологических явлениях погоды ближайшие дни передали сотрудники Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Снег Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Завтра вечером, 20 ноября, местами в западных районах и 21 ноября в течение суток местами по области ожидаются порывы западного, северо-западного ветра 15-18 м/с, снег, метели.

На дорогах области местами снежный накат, гололедица.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичный характер погода в Иркутской области демонстрировала накануне, 18 ноября.

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