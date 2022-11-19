В Приангарье объявлено штормовое предупреждение
Иркутск, 19 ноября, 2022, 11:01 — ИА Регнум. Жителей Иркутской области предупредили о существенном ухудшении погодных условий. Экстренное предупреждение о неблагоприятных и опасных метеорологических явлениях погоды ближайшие дни передали сотрудники Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Снег
Завтра вечером, 20 ноября, местами в западных районах и 21 ноября в течение суток местами по области ожидаются порывы западного, северо-западного ветра 15-18 м/с, снег, метели.
На дорогах области местами снежный накат, гололедица.
Как сообщало ИА REGNUM, аналогичный характер погода в Иркутской области демонстрировала накануне, 18 ноября.
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