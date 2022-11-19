При разборе завалов после взрыва на Сахалине пострадал пожарный
В ходе разборе завалов в Тымовском пострадал один пожарный
Южно-Сахалинск,
19 ноября 2022, 10:55 — REGNUM Во время разбора завалов, образовавшихся в результате взрыва бытового газа в Тымовском на Сахалине, пострадал один пожарный. Об этом 19 ноября сообщает телеканал «Рен ТВ».
Взрыв
ГУ МЧС РФ по Чеченской республике
На выложенной в интернет видеозаписи запечатлено, как пострадавшего в ходе разбора завалов сотрудника противопожарной службы увозят с места трагического происшествия на носилках.
Как передавало ИА REGNUM, ранее губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил, что количество погибших в результате взрыва бытового газа в посёлке городского Тымовское увеличилось до девяти, четверо из них — дети.
История вопроса
К началу 2019 года в России было газифицировано около 44 млн квартир или 2/3 жилого фонда.
Ежегодно в России происходит около 20 аварий, связанных с взрывом бытового газа. В последние годы частота взрывов нарастает.
Среди причин взрывов – техническая неисправность газового оборудования, а также ошибки или невнимательность людей. Подавляющее число инцидентов с газом вызвано нарушением правил эксплуатации оборудования.
В связи с этим руководство России может принять решение «оборудовать дома при капремонте специальными автоматизированными системами. Техника должна оповещать о высокой концентрации бытового газа в квартире аварийно-диспетчерскую службу, автоматически дистанционно перекрыть подачу газа, открыть аварийные вентиляционные люки или включить дополнительную вентиляцию».