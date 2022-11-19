При разборе завалов после взрыва на Сахалине пострадал пожарный
В ходе разборе завалов в Тымовском пострадал один пожарный
Южно-Сахалинск, 19 ноября, 2022, 10:55 — ИА Регнум. Во время разбора завалов, образовавшихся в результате взрыва бытового газа в Тымовском на Сахалине, пострадал один пожарный. Об этом 19 ноября сообщает телеканал «Рен ТВ».
ГУ МЧС РФ по Чеченской республике
Взрыв
На выложенной в интернет видеозаписи запечатлено, как пострадавшего в ходе разбора завалов сотрудника противопожарной службы увозят с места трагического происшествия на носилках.
Как передавало ИА REGNUM, ранее губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил, что количество погибших в результате взрыва бытового газа в посёлке городского Тымовское увеличилось до девяти, четверо из них — дети.