Горно-Алтайск, , 19:46 — REGNUM В Республике Алтай, благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги», обновили участок дороги Талда — Тюнгур (природный парк «Белуха») общей протяженностью более 15 км, сообщает правительство региона.

Гора Белуха и Аккемский ледник Ondřej Žváček

«К ремонту этой автодороги приступили в 2020 году в рамках дорожного нацпроекта. За три года специалисты устроили более 40 км качественного покрытия, которое отвечает всем нормативным требованиям и имеет высокие эксплуатационные характеристики», ― отметил врио начальника республиканского управления автомобильных дорог «Горно-Алтайавтодор» Сергей Краус.

Трасса ведет к самой высокой вершине Сибири ― горе Белухе, внесенной в список наследия природы ЮНЕСКО, ее высота составляет порядка 4,5 км. Поэтому маршрут пользуется популярностью у многочисленных туристов и путешественников.

В этом сезоне работы велись на двух участках. На пятикилометровом отрезке устроили слой износа методом шероховатой поверхностной обработки, который в дальнейшем позволит сохранить существующее асфальтобетонное покрытие от разрушений. На втором ― готовы к вводу более 10 км. На этом протяжении укрепили основание дороги методом холодной регенерации, уложили покрытие из асфальтобетона и нанесли разметку.

В дальнейшем планируется привести в нормативное состояние два участка автодороги Подъезд Талда — Тюнгур общей протяженностью 33 км. и полностью обновить дорожное полотно до районного центра, села Усть-Кокса.

«Район отдаленный, сложно добираться, особенно людям с ограниченными возможностями. Мы, жители района, очень рады тому, что скоро у нас будет качественная и безопасная дорога к дому. Работы проводятся масштабные, мы это видим и благодарны за это», ― рассказала председатель Совета ветеранов Усть-Коксинского района Екатерина Блинова.

В конце лета 2022 года работу по приведению в нормативное состояние участка автомобильной дороги Подъезд Талда — Тюнгур проверили представители общественности и средств массовой информации.

По словам местной общественницы Елены Тиньгаевой, качество ремонта дорог в Усть-Коксе заметно улучшилось. По итогам работ 2021 года в районе дорожники восстановили размытые и разрушенные участки земляного полотна, устроили десятки водопропускных труб и укрепили основание дороги на трех объектах автодороги Подъезд Талда — Тюнгур общей протяженностью 25,8 км. Также было обновлено покрытие дороги, устроено два слоя современного асфальтобетона, устойчивого к образованию колеи.

Как сообщало ИА, памятники архитектуры, природные заповедники и живописные места тоже стали доступнее благодаря реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Всего в 2022 году в Республике Алтай по национальному проекту на региональной сети запланировано обновить порядка 230 км дорог.