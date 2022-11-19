Губернатор Сахалина сообщил о девяти погибших при взрыве в Тымовском
Число жертв взрыва на Сахалине возросло до девяти
Южно-Сахалинск,
19 ноября 2022, 10:35 — REGNUM Количество погибших в результате взрыва бытового газа в посёлке городского Тымовское увеличилось до девяти, четверо из них — дети. Об этом 19 ноября сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в своём телеграм-канале.
«На данный момент подтверждена информация о девятерых погибших, из них четверо — дети», — написал он в своём сообщении.
Также глава региона опубликовал видеозапись, на которой запечатлено, как спасатели разбирают образовавшиеся после возникшего в результате взрыва обрушения завалы.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что до восьми человек возросло количество жертв взрыва газа в Тымовском на Сахалине.
История вопроса
К началу 2019 года в России было газифицировано около 44 млн квартир или 2/3 жилого фонда.
Ежегодно в России происходит около 20 аварий, связанных с взрывом бытового газа. В последние годы частота взрывов нарастает.
Среди причин взрывов – техническая неисправность газового оборудования, а также ошибки или невнимательность людей. Подавляющее число инцидентов с газом вызвано нарушением правил эксплуатации оборудования.
В связи с этим руководство России может принять решение «оборудовать дома при капремонте специальными автоматизированными системами. Техника должна оповещать о высокой концентрации бытового газа в квартире аварийно-диспетчерскую службу, автоматически дистанционно перекрыть подачу газа, открыть аварийные вентиляционные люки или включить дополнительную вентиляцию».