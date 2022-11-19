Южно-Сахалинск, 19 ноября, 2022, 10:35 — ИА Регнум. Количество погибших в результате взрыва бытового газа в посёлке городского типа Тымовское увеличилось до девяти, четверо из них — дети. Об этом 19 ноября сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в своём телеграм-канале.

Свечи

«На данный момент подтверждена информация о девятерых погибших, из них четверо — дети», — написал он в своём сообщении.

Также глава региона опубликовал видеозапись, на которой запечатлено, как спасатели разбирают образовавшиеся после возникшего в результате взрыва обрушения завалы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что до восьми человек возросло количество жертв взрыва газа в Тымовском на Сахалине.