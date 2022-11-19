Прага, , 10:28 — REGNUM Глава киевского режима Владимир Зеленский распространил непроверенную информацию, обвинив Россию в ракетном ударе по Польше, заявил бывший начальник Генштаба Армии Чехии генерал Йиржи Шедивы в интервью радио iROZHLAS.

Ефимов Борис. «Ложь о советской угрозе». 1971 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Шедива отметил, что заявление президента США Джозефа Байдена ясно дало понять, что даже в Соединённых Штатах не считают, что упавшие на территорию Польши ракеты были выпущены ВКС России. Он добавил, что в подобных случаях следует проявлять большую осторожность при высказывании каких-либо мнений до оглашения результатов расследования инцидента.

Чешский генерал напомнил, что Зеленский при этом прямо назвал Россию виновной в ударе по польской территории. Шедива подчеркнул, что не считает правильным подобное поведение и призвал киевский режим не давать непроверенную информацию.

Ракеты ударили по территории Польши вблизи деревни Пшеводув 15 ноября. В результате инцидента погибли два человека. Позже президент Польши Анджей Дуда признал, что эти ракеты были выпущены боевиками киевского режима.