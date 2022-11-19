Берлин, 19 ноября, 2022, 10:24 — ИА Регнум. В течение ближайшего времени мясо в Германии может стать дефицитным товаром. Об этом 15 ноября написало немецкое издание Die Welt со ссылкой на представителей этой отрасли.

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«Многие германские свиноводы сдаются. Уже предсказуемо, насколько дефицитным будет мясо в ближайшие несколько месяцев. Один производитель даже говорит о скором «пищевом кризисе"», — говорится в публикации.

Также указывается, что на фоне этого потребители этой продукции также меняют своё поведение, а представители немецкой мясной промышленности заявляют о предстоящих перебоях с поставками мяса и в первую очередь — свинины.

«Через четыре, пять или шесть месяцев в стране опустеют полки в магазинах. Из-за неблагоприятных рамочных условий многие животноводы закрывают дело или сокращают поголовье свиней», — заявил начальник отдела продаж мясокомбината Westfleisch, член правления Союза мясной промышленности страны Хуберт Келлигер.

При этом он отметил, что в результате этого в течение ближайших месяцев количество мяса на прилавках немецких магазинов уменьшится, что, в свою очередь, станет причиной заметного роста цен на эту продукцию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что объявить уровень потолка цен на российскую нефть решили 23 ноября страны G7.