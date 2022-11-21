Иркутск, , 14:34 — REGNUM Благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги», Иркутской области досрочно завершён капитальный ремонт автомобильной дороги Иркутск — Большое Голоустное, ведущей на озеро Байкал. Не меньший восторг экспорты высказали по поводу дороги на улице Карпинской и «вечных» гранитных бордюров.

Капитальный ремонт трассы Иркутск — Большое Голоустное, ведущей на озеро Байкал в Иркутской области, завершен Правительство Иркутской области

Последний участок трассы с 98 по 114 километр трассы Иркутск — Большое Голоустное был введён в эксплуатацию 18 ноября.

«Долгое время значительная часть автодороги Иркутск — Большое Голоустное была гравийной, находилась в неудовлетворительном состоянии. Машины ездили сквозь облака пыли, часто пробивали колёса, поэтому жители региона и туристы выбирали отдых в других местах Байкала. К информации о начале капитального ремонта трассы многие отнеслись скептически, но сегодня он завершён. Иркутск и Большое Голоустное связывает 114 километров качественной асфальтированной дороги. Поздравляю с этим всех, кто проектировал и проводил капитальный ремонт. Вы сделали большую важную работу», — отметил губернатор Приангарья Игорь Кобзев.

Работы были начаты в 2017 году с самого сложного участка — с 46 по 70 километр. Он занял два года. После реконструкции его ширина составила шесть метров, был построен мост длиной более 30 метров. На втором этапе, в 2018 году, в нормативное состояние привели отрезок с 4 по 15 километр. В 2019 году специалисты работали провели капитальный ремонт участков с 15 по 32 километры и с 41 по 46 километры. На въезде в Большое Голоустное (с 114 по 116 километры) заменили верхний слой дорожного покрытия. В 2020 году прошёл капитальный ремонт участка (с 75 по 85 километр).

На отрезках с 1 по 4 километр, с 70 по 75 километр выполнены работы по устройству слоев износа. В 2021 году был пятый этап капитального ремонта. С финальным — шестым этапом справилаись с опережением сроков на год. Также в 2022 году раньше установленного срока завершился капитальный ремонт на участке дороги с 85 по 98 километр.

Подрядчик отремонтировал мостовые переходы, водопропускные трубы, выполнил устройство обочин, тротуаров, установил бордюрный камень, уложили асфальт. Также были обустроены съезды к жилым домам, установлены дорожные знаки, нанесена разметка, установлено металлическое барьерное ограждение, в Большом Голоустном сделаны остановочные пункты.

На тракте Иркутск — Большое Голоустное оставался последний гравийный участок — с 98 по 114 километр. Теперь здесь — асфальтобетонное покрытие. Для работ были привлечены местные жители — около 100 человек из села Большое Голоустное.

«Благодаря этому мы смогли быстро и качественно привести дорогу в хорошее состояние. Мы уже сейчас видим, что по ней ездит гораздо больше машин, чем раньше. Большое Голоустное становится все более популярным местом», — подчеркнул министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов.

На днях глава Росавтодора Роман Новиков и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подписали меморандум о пятилетнем плане развития дорожной сети региона.

«До конца 2027 года запланировано привести к нормативному состоянию 85% дорог, входящих в опорную сеть региона, это порядка 3,9 тысячи километров федеральных и региональных трасс Иркутской области. Подписание меморандума — гарантия того, что все работы будут завершены в срок. Я уверен, что благодаря высоким темпам строительно-монтажных работ наши цели будут достигнуты ещё раньше», — отметил руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков.

В 2022 году в Иркутске ремонтируют 18 участков городских дорог, в том числе — в отдаленных районах. Улица Карпинская в предместье Рабочем стала минувшим летом дорогой «номер один» в этом списке: её ремонт — самый масштабный в городе. В проекте учли самые тонкие нюансы для максимально долгой эксплуатации. Например, там установили гранитные бордюры — как выяснилось, этот дорогой материал «на века» используется не только в центре Иркутска, но и в отдаленных районах.

«Дорога — просто бомба! Пять километров едешь, и все ровно! Качество асфальта радует, пандусы сделали такими, какими они должны быть. Разметку нанесли, знаки установили, сделано на совесть!» — не сдерживая эмоций, делится впечатлениями иркутский общественник, руководитель парка технических видов спорта Михаил Кудрявцев.

Как сообщало ИА REGNUM, к 2030 году в 105 городских агломерациях доля дорог, соответствующих нормативам по качеству, должна вырасти вдвое (с 42 до 85%), а дорог регионального значения — с 43,1% до 60%.

Отдельным направлением работы в 2021 году являлась реконструкция и ремонт дорог, ведущих к туристическим местам. Уже в 2021 году в российских регионах привели в нормативное состояние более 300 дорог, ведущих к туристическим объектам, общей протяженностью порядка 1,5 тысячи км. Памятники архитектуры, природные заповедники и живописные места тоже стали доступнее благодаря реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Всего в Иркутской области до конца 2022 года запланировано к реализации 114 объектов, из которых 56 участков региональных трасс, 58 объектов ― автодороги местного значения.