Число жертв взрыва газа на Сахалине возросло до девяти

Южно-Сахалинск, , 10:21 — REGNUM На данный момент общее число жертв взрыва бытового газа в Тымовском на Сахалине увеличилось до девяти, четверо из них — дети. Об этом 19 ноября сообщают «Известия» в своём телеграм-канале.

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«По нашим данным, число погибших при взрыве дома на Сахалине возросло до девяти», — говорится в сообщении.

Кроме того, уточняется, что также в это число входит четыре ребёнка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что до восьми человек возросло количество жертв взрыва газа в Тымовском на Сахалине.