Южно-Сахалинск, 19 ноября, 2022, 10:21 — ИА Регнум. На данный момент общее число жертв взрыва бытового газа в Тымовском на Сахалине увеличилось до девяти, четверо из них — дети.

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«Число погибших при взрыве дома на Сахалине возросло до девяти», — говорится в сообщении властей Сахалина.

Кроме того, уточняется, что также в это число входит четыре ребёнка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что до восьми человек возросло количество жертв взрыва газа в Тымовском на Сахалине.