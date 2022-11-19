Врио главы ЛНР: имена убийц российских пленных нам известны

Луганск, , 10:05 — REGNUM Врио главы Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник рассказал, что он знает имена и фамилии киевских боевиков, которые расстреляли российских военнопленных в селе Макеевка на территории республики. Он заявил об этом 18 ноября журналистам.

Леонид Пасечник Цитата скриншот с сайта youtube, su1945

«Фамилии и имена убийц нам известны! Нелюди подписали себе приговор. Они будут найдены и понесут наказание по всей строгости военного времени», — сказал он.

Также врио главы ЛНР указал, что власти республики неоднократно заявляли о нарушение норм международного гуманитарного права в отношении своих военных и боевики ВСУ, «чувствуя свою безнаказанность, уже не скрывают свои преступления против гуманности».

«Требуем от международных правозащитных организаций обратить внимание на вопиющие факты нарушения [Киевом] Женевских конвенций и привлечь виновных к ответственности!», — подчеркнул Пасечник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что первая отечественная беспилотная разведывательно-ударная система успешно отработана в рамках специальной военной операции на территории бывш. УССР.