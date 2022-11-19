Число погибших при взрыве на Сахалине возросло до восьми
Губернатор Сахалина: число жертв взрыва газа в Тымовском выросло до восьми
Южно-Сахалинск,
19 ноября 2022, 10:02 — REGNUM До восьми человек возросло количество жертв взрыва газа в Тымовском на Сахалине. Об этом 19 ноября сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в своём телеграм-канале.
Свечи
Иван Шилов © ИА REGNUM
Как указал глава региона, в данный момент он находится на месте трагического происшествия, где проводит заседание оперативного штаба.
«По предварительной информации число погибших увеличилось до 8 человек», — написал он в своём сообщении.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что два уголовных дела возбудили после взрыва бытового газа в Тымовском на Сахалине следователи.
История вопроса
К началу 2019 года в России было газифицировано около 44 млн квартир или 2/3 жилого фонда.
Ежегодно в России происходит около 20 аварий, связанных с взрывом бытового газа. В последние годы частота взрывов нарастает.
Среди причин взрывов – техническая неисправность газового оборудования, а также ошибки или невнимательность людей. Подавляющее число инцидентов с газом вызвано нарушением правил эксплуатации оборудования.
В связи с этим руководство России может принять решение «оборудовать дома при капремонте специальными автоматизированными системами. Техника должна оповещать о высокой концентрации бытового газа в квартире аварийно-диспетчерскую службу, автоматически дистанционно перекрыть подачу газа, открыть аварийные вентиляционные люки или включить дополнительную вентиляцию».