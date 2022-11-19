Губернатор Сахалина: число жертв взрыва газа в Тымовском выросло до восьми

Южно-Сахалинск, , 10:02 — REGNUM До восьми человек возросло количество жертв взрыва газа в Тымовском на Сахалине. Об этом 19 ноября сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в своём телеграм-канале.

Свечи Иван Шилов © ИА REGNUM

Как указал глава региона, в данный момент он находится на месте трагического происшествия, где проводит заседание оперативного штаба.

«По предварительной информации число погибших увеличилось до 8 человек», — написал он в своём сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что два уголовных дела возбудили после взрыва бытового газа в Тымовском на Сахалине следователи.