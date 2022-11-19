Москва, 19 ноября, 2022, 09:58 — ИА Регнум. Врачи Главного военного клинического госпиталя имени Н. Н. Бурденко Министерства обороны России разработали новую технологию создания индивидуальных имплантов, позволяющую сохранить конечности после тяжёлых ранений. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Имплантат изготавливается из биосовместимого титанового сплава для каждого пациента индивидуально

Заместитель главного травматолога Минобороны России Леонид Брижань рассказал, что новая система предусматривает использование технологии 3D-моделирования для создания имплантов. Такие импланты, изготавливающиеся по собственной модели для каждого конкретного случая, позволяют замещать целые сегменты конечностей, повреждённых в результате огнестрельного ранения.

Новая технология изготовления имплантов комбинируется с различными способами костной пластики и методами выращивания стволовых клеток. Такой подход позволяет замещать значительные участки повреждённых конечностей и добиваться полного восстановления военнослужащих после тяжёлых ранений.

Инновационный метод уже широко используется в госпитале имени Бурденко. Далее эта практика будет внедрена в других медицинских учреждениях.