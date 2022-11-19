Москва, 19 ноября, 2022, 09:54 — ИА Регнум. Первая отечественная беспилотная разведывательно-ударная система успешно отработана в рамках специальной военной операции на территории бывш. УССР. 19 ноября об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник.

ИА REGNUM Дрон-камикадзе «Ланцет»

Собеседник агентства рассказал, что в состав разведывательно-ударной системы (РУС) входят разведывательные беспилотные летательные аппараты и ударные дроны. В частности, для разведки используются дроны ZALA 421-16E, также выступающие в роли ретрансляторов сигнала. Применяемые барражирующие боеприпасы имеют обозначения «Изделие-51», «Изделие-52» и «Куб».

Отмечается, что в ходе отработки в рамках специальной военной операции система показала высокую точность обнаружения и поражения типовых целей на оперативно-тактической глубине. Среди таких целей комплексы ПВО, артиллерийские системы, бронетехника и скопления живой силы.