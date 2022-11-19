Зеленский: перебои с энергоснабжением сохраняются в Киеве и в 17 регионах

Киев, , 09:50 — REGNUM В настоящее время сохраняется сложная ситуация с энергоснабжением в Киеве и ещё 17 захваченных киевским режимом областях на территории б. УССР. Об этом 18 ноября вечером заявил глава террористического режима Киева В. Зеленский в видеообращении, которое было размещено в его телеграм-канале.

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«Тяжелая ситуация с энергоснабжением сохраняется в общем в 17 регионах и в столице. Киевщина и Киев, очень тяжело в Одесской области, а еще в Винницкой и Тернопольской», — сказал он.

Также глава режима Киева уточнил, что в большей части захваченных режимом Киева регионов на территории б. УССР по состоянию на вечер 18 ноября были для стабилизации введены почасовые графики отключения света.

«Аварийные же отключения применяли в большей степени в Одесской области и в Киеве», — отметил Зеленский.

Как передавало ИА REGNUM, ранее глава движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что удары по складу боеприпасов киевских нацистов и по производственным цехам ремонта авиатехники на территории завода «Мотор Сич» во временно оккупированном боевиками ВСУ городе Запорожье нанесли российские военные.