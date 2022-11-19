Южно-Сахалинск, 19 ноября 2022, 09:39 — REGNUM Два уголовных дела возбудили после взрыва бытового газа в Тымовском на Сахалине следователи. Об этом 19 ноября сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Сахалинской области.

Эмблема СК РФ
Эмблема СК РФ

«Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области по факту взрыва и последующего обрушения в жилом доме по ул. Библиотечной в п. г. т. Тымовское, возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам) и ст. 168 УК РФ (уничтожение или повреждение имущества по неосторожности)», — говорится в сообщении.

Также указывается, что 19 ноября в Тымовском при взрыве обрушилась часть пятиэтажного жилого дома и в данный момент следователи ведут необходимые следственные и процессуальные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что число жертв взрыва бытового газа в Тымовском на Сахалине увеличилось до семи, трое из них — дети.