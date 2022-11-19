Следователи расследуют два дела по факту взрыва газа в Тымовском

Южно-Сахалинск, , 09:39 — REGNUM Два уголовных дела возбудили после взрыва бытового газа в Тымовском на Сахалине следователи. Об этом 19 ноября сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Сахалинской области.

Эмблема СК РФ

«Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области по факту взрыва и последующего обрушения в жилом доме по ул. Библиотечной в п. г. т. Тымовское, возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам) и ст. 168 УК РФ (уничтожение или повреждение имущества по неосторожности)», — говорится в сообщении.

Также указывается, что 19 ноября в Тымовском при взрыве обрушилась часть пятиэтажного жилого дома и в данный момент следователи ведут необходимые следственные и процессуальные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что число жертв взрыва бытового газа в Тымовском на Сахалине увеличилось до семи, трое из них — дети.