В Запорожской области заявили об ударе по заводу «Мотор Сич» в Запорожье

Мелитополь, , 09:32 — REGNUM Удары по складу боеприпасов киевских нацистов и по производственным цехам ремонта авиатехники на территории завода «Мотор Сич» во временно оккупированном боевиками ВСУ городе Запорожье нанесли российские военные. Об этом 19 ноября сообщал глава движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своём телеграм-канале.

Удар Function.mil.ru

«По предварительной информации, ракетными ударами в Шевченковском районе города Запорожье поражен склад боеприпасов боевиков ВСУ, а также производственные цеха ремонта авиатехники на территории завода «Мотор Сич», на которых производились авиадвигатели АИ-450 и комплектующие для беспилотников», — написал он в своём сообщении.

Также Рогов уточнил, что эти комплектующие устанавливались на турецкие беспилотники Байрактар и Akinci, и добавил, что, помимо этого, на предприятии собирали двигатели для военных самолетов и вертолетов ВСУ, а также ремонтировали военную технику киевских боевиков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее журнал National Interest написал, что прихода к власти в США по итогам выборов американского президента 2024 года сторонника переговоров с Россией опасается режим Киева.