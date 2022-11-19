Вашингтон, 19 ноября, 2022, 09:27 — ИА Регнум. Недавние масштабные удары ВКС РФ по объектам на территории бывш. УССР ставят под сомнения оценки западных экспертов о запасах ракет в российском арсенале. Об этом пишет газета The New York Times.

Militaryrussia.ru Полёт «Искандера»

Издание отметило, что 15 ноября вооружённые силы России нанесли один из самых масштабных ударов по объектам на территории бывш. УССР. При этом ранее многие эксперты и официальные лица стран Запада заявляли об истощении российского арсенала.

В частности, в октябре министерство обороны Великобритании выпустило отчёт, в котором говорится о резком сокращении запасов российских ракет большой дальности. Ещё раньше с подобными заявлениями выступал официальный представитель Пентагона Джон Кёрби.

Старший советник Центра стратегических и международных исследований Марк Кансиан объяснил изданию, что лишь немногие официальные лица стран Запада могут обладать точной информацией о российском ракетном арсенале. Он отметил, что Россия могла формировать этот арсенал в течение длительного времени на случай конфликта с НАТО.