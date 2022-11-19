В США рассказали о главном страхе Киева в конфликте с Россией

Вашингтон, , 09:23 — REGNUM Прихода к власти в США по итогам выборов американского президента 2024 года сторонника переговоров с Россией опасается режим Киева. Об этом говорится в опубликованной 18 ноября статье журнала National Interest.

Киевский режим Иван Шилов © ИА REGNUM

«Больше всего Киев боится, что победу на президентских выборах в США через два года одержит тот, кто пожелает вести дела с Россией», — говорится в материале.

Также отмечается, что великие державы имеют обыкновение торговаться и договариваться, и при этом «валютой» таких сделок часто бывают интересы менее крупных стран, чего не хочет для себя Киев.

Кроме того, указывается, что киевский режим обеспокоен тем, что в результате умелых действий Москвы он может остаться без поддержки со стороны стран Запада.

«Москва может возобновить свое обаятельное наступление на европейские столицы благодаря щедрым контрактам на поставку энергоносителей и найти там потенциальных союзников», — добавляется в публикации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что к разногласиям между странами Запада и главой киевского режима В. Зеленским привели разные оценки инцидента с упавшей в Польше ракетой.