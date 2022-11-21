Нижний Новгород, , 13:39 — REGNUM В Нижнем Новгороде благодаря поддержке нацпроекта «Образование», прошла церемония награждения победителей Всероссийского конкурса «Большая перемена» — проекта Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) — среди студентов СПО.

В Нижнем Новгороде завершился финал Всероссийского конкурса «Большая перемена» для студентов колледжей Цитата сайта rsv.ru

Как сообщает платформа rsv.ru, финале «Большой перемены» приняли участие 600 студентов СПО из 58 регионов России. Они работали в командах над кейсовыми заданиями на тему «Наставничество в профессии и бизнесе». Победителями стали 150 студентов выпускных курсов — они получат по 1 миллиону рублей, и 150 студентов не выпускных курсов — они получат по 200 тысяч рублей. Ребята смогут потратить выигрыш на образование, саморазвитие или запуск стартапа.

В церемонии награждения приняла участие министр образования Нижегородской области Ольга Петрова.

«Многие не верили, не понимали, не ожидали, что именно они победители. И до сих пор не могут поверить. На мой взгляд, это как раз тот момент, когда ты начинаешь верить в свои силы и понимаешь, что невозможное возможно. И конечно, это только начало их большого пути. Участие в «Большой перемене» дополняет те фундаментальные знания, которые ребята получают в своих колледжах, мягкими навыками, умением коммуницировать, строить бизнес-планы», – отметила министр.

Студентка Волгоградского колледжа ресторанного сервиса и торговли Кристина Титова впервые приняла участие в «Большой перемене» в прошлом году — и выиграла премию в размере 200 тысяч рублей, которые вложила в собственный стартап. В этом году Кристина повторила успех прошлого года и снова выиграла 200 тысяч рублей:

«В прошлом году я начала свое маленькое дело, свое маленькое кондитерское производство и сейчас хочу расшириться. Сейчас я больше даже ухожу в менеджмент, поэтому направлю премию уже на что-то посерьезнее, чем просто инвентарь. Я хочу поблагодарить своего педагога-наставника за эту победу — Чайковского Владимир Аркадьевича — он заслуженный учитель Российской Федерации. Я очень его люблю! И, конечно, благодарю за поддержку свои родных и близких», — отметила Кристина Титова.

Студентка колледжа из Новокузнецка Манижа Бободжонова в 2022 году оканчивает последний курс. В конкурсе она выиграла 1 миллион рублей. Премия позволит исполнить ее мечту — получить образование в Московском государственно университете.

«Я до сих пор не верю, что я выиграла. Спасибо огромное «Большой перемене», спасибо за всё! Спасибо России — нашей великой стране — за то, что она предоставляет такие возможности молодежи показать себя, самореализоваться», — поделилась своими эмоциями сразу после награждения Манижа.

Победитель конкурса Владислав Янсон учится в Смоленске на программиста, но родом из города Невель, Псковской области, в котором живут всего 14 тысяч жителей. Узнав о победе и получении премии в 1 миллион рублей, Владислав не стал сдерживать эмоции, ведь победа позволит осуществить его смелые мечты:

«У меня есть два варианта, на что потратить выигрыш: либо рисковый вариант — открыть бизнес, постараться осуществить мечту, либо вложить средства во что-то более стабильно, что гарантировано принесет девидены в будущем. Я думаю, вы услышите обо мне еще благодаря «Большой перемене», – сказал Владислав. Он поблагодарил за поддержку родителей и свою даму сердца, которая, по словам студента, мотивировала его принять участие в конкурсе.

«Я очень рад, что Нижний Новгород снова стал столицей для студентов, обучающихся по программе среднего профессионального образования. «Большая перемена» является самым масштабным проектом президентской платформы «Россия — страна возможностей». В этом году участие в конкурсе приняли почти 4 миллиона человек. Только представьте — это больше, чем население многих стран мира. В каком-то смысле у вас, действительно, сформировалось собственное государство, где появилась своя Дирекция, где педагоги-наставники создали свой формат — «Учительскую», а затем присоединилось и родительское сообщество. У вас есть свои традиции, кричалки, авторские песни, гимн. Есть свои ценности, такие как уважение друг к другу, к старшим, непрерывное саморазвитие, дружба и открытость, взаимопомощь, созидание и желание участвовать в жизни своей страны и, конечно, патриотизм», — отметил заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов.

«В топ регионов по количеству финалистов «Большой перемены» среди обучающихся по программе среднего профессионального образования в 2022 году вошли: Москва, Краснодарский край, Нижегородская и Ростовская области, Санкт-Петербург, Свердловская, Волгоградская, Томская, Новосибирская, Иркутская и Московская области. А самыми популярными направлениями стали вызовы, посвященные искусству и творчеству — «Твори!», волонтерству — «Делай добро!» и молодежному предпринимательству — «Предпринимай!», — рассказала генеральный директор АНО «Большая перемена» Наталия Мандрова.

Конкурс «Большая перемена» проходит при поддержке нацпроекта «Образование», входит в линейку президентской платформы «Россия — страна возможностей» и проводится при поддержке Министерства просвещения РФ. «Большая перемена» является соучредителем Российского движения детей и молодёжи (РДДМ).

В 2022 году к конкурсу «Большая перемена» присоединились 3 944 622 участника, среди которых 732 512 студентов СПО. В финале приняли участие 600 ребят из 58 регионов России. Наибольшее количество финалистов приехали из Москвы (73), Краснодарского края (54), Нижегородской области (29), Ростовской области (25), Санкт-Петербурга (25), Свердловской области (24), Волгоградской области (22), Томской области (20), Новосибирской области (19), Московской области (16) и Иркутской области (16). Больше всего студентов, прошедших в финал, работали в рамках вызовов «Твори!» (170), «Делай добро!» (92) и «Предпринимай!» (79).