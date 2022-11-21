Нижний Новгород, 21 ноября, 2022, 13:39 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде благодаря поддержке нацпроекта «Образование», прошла церемония награждения победителей Всероссийского конкурса «Большая перемена» — проекта Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) — среди студентов СПО.

Цитата сайта rsv.ru В Нижнем Новгороде завершился финал Всероссийского конкурса «Большая перемена» для студентов колледжей

Как сообщает платформа rsv.ru, финале «Большой перемены» приняли участие 600 студентов СПО из 58 регионов России. Они работали в командах над кейсовыми заданиями на тему «Наставничество в профессии и бизнесе». Победителями стали 150 студентов выпускных курсов — они получат по 1 миллиону рублей, и 150 студентов не выпускных курсов — они получат по 200 тысяч рублей. Ребята смогут потратить выигрыш на образование, саморазвитие или запуск стартапа.

В церемонии награждения приняла участие министр образования Нижегородской области Ольга Петрова.

«Многие не верили, не понимали, не ожидали, что именно они победители. И до сих пор не могут поверить. На мой взгляд, это как раз тот момент, когда ты начинаешь верить в свои силы и понимаешь, что невозможное возможно. И конечно, это только начало их большого пути. Участие в «Большой перемене» дополняет те фундаментальные знания, которые ребята получают в своих колледжах, мягкими навыками, умением коммуницировать, строить бизнес-планы», – отметила министр.

Студентка Волгоградского колледжа ресторанного сервиса и торговли Кристина Титова впервые приняла участие в «Большой перемене» в прошлом году — и выиграла премию в размере 200 тысяч рублей, которые вложила в собственный стартап. В этом году Кристина повторила успех прошлого года и снова выиграла 200 тысяч рублей:

«В прошлом году я начала свое маленькое дело, свое маленькое кондитерское производство и сейчас хочу расшириться. Сейчас я больше даже ухожу в менеджмент, поэтому направлю премию уже на что-то посерьезнее, чем просто инвентарь. Я хочу поблагодарить своего педагога-наставника за эту победу — Чайковского Владимир Аркадьевича — он заслуженный учитель Российской Федерации. Я очень его люблю! И, конечно, благодарю за поддержку свои родных и близких», — отметила Кристина Титова.

Студентка колледжа из Новокузнецка Манижа Бободжонова в 2022 году оканчивает последний курс. В конкурсе она выиграла 1 миллион рублей. Премия позволит исполнить ее мечту — получить образование в Московском государственно университете.

«Я до сих пор не верю, что я выиграла. Спасибо огромное «Большой перемене», спасибо за всё! Спасибо России — нашей великой стране — за то, что она предоставляет такие возможности молодежи показать себя, самореализоваться», — поделилась своими эмоциями сразу после награждения Манижа.

Победитель конкурса Владислав Янсон учится в Смоленске на программиста, но родом из города Невель, Псковской области, в котором живут всего 14 тысяч жителей. Узнав о победе и получении премии в 1 миллион рублей, Владислав не стал сдерживать эмоции, ведь победа позволит осуществить его смелые мечты:

«У меня есть два варианта, на что потратить выигрыш: либо рисковый вариант — открыть бизнес, постараться осуществить мечту, либо вложить средства во что-то более стабильно, что гарантировано принесет девидены в будущем. Я думаю, вы услышите обо мне еще благодаря «Большой перемене», – сказал Владислав. Он поблагодарил за поддержку родителей и свою даму сердца, которая, по словам студента, мотивировала его принять участие в конкурсе.

«Я очень рад, что Нижний Новгород снова стал столицей для студентов, обучающихся по программе среднего профессионального образования. «Большая перемена» является самым масштабным проектом президентской платформы «Россия — страна возможностей». В этом году участие в конкурсе приняли почти 4 миллиона человек. Только представьте — это больше, чем население многих стран мира. В каком-то смысле у вас, действительно, сформировалось собственное государство, где появилась своя Дирекция, где педагоги-наставники создали свой формат — «Учительскую», а затем присоединилось и родительское сообщество. У вас есть свои традиции, кричалки, авторские песни, гимн. Есть свои ценности, такие как уважение друг к другу, к старшим, непрерывное саморазвитие, дружба и открытость, взаимопомощь, созидание и желание участвовать в жизни своей страны и, конечно, патриотизм», — отметил заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов.

«В топ регионов по количеству финалистов «Большой перемены» среди обучающихся по программе среднего профессионального образования в 2022 году вошли: Москва, Краснодарский край, Нижегородская и Ростовская области, Санкт-Петербург, Свердловская, Волгоградская, Томская, Новосибирская, Иркутская и Московская области. А самыми популярными направлениями стали вызовы, посвященные искусству и творчеству — «Твори!», волонтерству — «Делай добро!» и молодежному предпринимательству — «Предпринимай!», — рассказала генеральный директор АНО «Большая перемена» Наталия Мандрова.

Конкурс «Большая перемена» проходит при поддержке нацпроекта «Образование», входит в линейку президентской платформы «Россия — страна возможностей» и проводится при поддержке Министерства просвещения РФ. «Большая перемена» является соучредителем Российского движения детей и молодёжи (РДДМ).

В 2022 году к конкурсу «Большая перемена» присоединились 3 944 622 участника, среди которых 732 512 студентов СПО. В финале приняли участие 600 ребят из 58 регионов России. Наибольшее количество финалистов приехали из Москвы (73), Краснодарского края (54), Нижегородской области (29), Ростовской области (25), Санкт-Петербурга (25), Свердловской области (24), Волгоградской области (22), Томской области (20), Новосибирской области (19), Московской области (16) и Иркутской области (16). Больше всего студентов, прошедших в финал, работали в рамках вызовов «Твори!» (170), «Делай добро!» (92) и «Предпринимай!» (79).