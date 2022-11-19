Вашингтон, 19 ноября, 2022, 09:11 — ИА Регнум. К разногласиям между странами Запада и главой киевского режима В. Зеленским привели разные оценки инцидента с упавшей в Польше ракетой. Об этом 18 ноября написал обозреватель Карли Олсон в своей статье для американской газеты New York Times.

Официальное интернет-представительство главы киевского режима Зеленский

«Это редкий пример публичной полемики между [Киевом и его] союзниками, включая Вашингтон», — говорится в публикации.

Помимо того, Олсон отметил, что Зеленский продолжает говорить о непричастности киевского режима к инциденту с ракетой в Польше, в то время как США и НАТО ранее заявили о том, что упавший на польской территории боеприпас был выпущен системой ПВО ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что власти США считают, что 15 ноября в Польше упала ракета, принадлежащая киевскому режиму.