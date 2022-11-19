Пхеньян, 19 ноября, 2022, 09:07 — ИА Регнум. Лидер КНДР Ким Чен Ын проконтролировал первый запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) нового типа «Хвасон-17», посетив полигон с дочерью и женой. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

Испытательный запуск МБР нового типа прошёл 18 ноября. Ракета «Хвасон-17» преодолела 998 км, длительность полёта составила 4135 секунд, максимальная высота — 6041 км. Испытания прошли успешно.

По данным министерства обороны Японии, ракета «Хвасон-17» способна преодолеть до 15 тыс. км. Это означает, что в зону поражения новой МБР КНДР попадает континентальная часть США.

В ЦТАК отметили, что на месте запуска присутствовал не только лидер высшие руководители КНДР, но также супруга и дочь Ким Чен Ына. По данным южнокорейского агентства «Рёнхап», лидер КНДР впервые появился на публичном мероприятии в сопровождении дочери.