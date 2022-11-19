Южно-Сахалинск, , 09:00 — REGNUM Число жертв взрыва бытового газа в Тымовском на Сахалине увеличилось до семи, трое из них — дети. Об этом 19 ноября сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в своём телеграм-канале

Свечи Марина Каширская © ИА REGNUM

«По данным на 16:45 (08:45 мск — прим. ред.), во время взрыва в доме в Тымовском погибли семь человек, трое — дети», — написал он в своём сообщении.

Также глава региона уточнил, что в данный момент поиски еще трёх жителей продолжаются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что неправильное хранение и эксплуатация баллонов с бытовым газом, согласно предварительным данным, стало причиной взрыва в жилом доме в Тымовском на Сахалине.