Названа предварительная причина взрыва в жилом доме на Сахалине
Причиной взрыва в Тымовском стало неправильное хранение баллонов с газом
Южно-Сахалинск,
19 ноября 2022, 08:54 — REGNUM Неправильное хранение и эксплуатация баллонов с бытовым газом, согласно предварительным данным, стало причиной взрыва в жилом доме в Тымовском на Сахалине. Об этом 19 ноября сообщает администрация Тымовского района в своём телеграм-канале.
Газ
Иван Шилов © ИА REGNUM
Власти района опровергли ранее появившиеся в СМИ сообщения о том, что обрушение в доме могло произойти из-за работавшей в нём пекарни.
«На самом деле в доме, где произошла трагедия, нет пекарни. Она расположена в отдельно стоящем здании на удалении от места происшествия. Произошедшее — несчастный случай. В качестве предварительной причины называется неправильное хранение и эксплуатация баллонов с бытовым газом», — говорится в сообщении.
Как передавало ИА REGNUM, ранее губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил, что двое из четырёх погибших при взрыве дома в Тымовском на Сахалине — дети.
История вопроса
К началу 2019 года в России было газифицировано около 44 млн квартир или 2/3 жилого фонда.
Ежегодно в России происходит около 20 аварий, связанных с взрывом бытового газа. В последние годы частота взрывов нарастает.
Среди причин взрывов – техническая неисправность газового оборудования, а также ошибки или невнимательность людей. Подавляющее число инцидентов с газом вызвано нарушением правил эксплуатации оборудования.
В связи с этим руководство России может принять решение «оборудовать дома при капремонте специальными автоматизированными системами. Техника должна оповещать о высокой концентрации бытового газа в квартире аварийно-диспетчерскую службу, автоматически дистанционно перекрыть подачу газа, открыть аварийные вентиляционные люки или включить дополнительную вентиляцию».