Южно-Сахалинск, 19 ноября, 2022, 08:54 — ИА Регнум. Неправильное хранение и эксплуатация баллонов с бытовым газом, согласно предварительным данным, стало причиной взрыва в жилом доме в Тымовском на Сахалине. Об этом 19 ноября сообщает администрация Тымовского района в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Власти района опровергли ранее появившиеся в СМИ сообщения о том, что обрушение в доме могло произойти из-за работавшей в нём пекарни.

«На самом деле в доме, где произошла трагедия, нет пекарни. Она расположена в отдельно стоящем здании на удалении от места происшествия. Произошедшее — несчастный случай. В качестве предварительной причины называется неправильное хранение и эксплуатация баллонов с бытовым газом», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, ранее губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил, что двое из четырёх погибших при взрыве дома в Тымовском на Сахалине — дети.