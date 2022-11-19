Южно-Сахалинск, 19 ноября, 2022, 08:45 — ИА Регнум. Двое из четырёх погибших при взрыве дома в Тымовском на Сахалине — дети. Об этом 19 ноября сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в своём телеграм-канале.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Свеча

«По уточнённым данным, четыре человека погибли во время взрыва газа в Тымовском, из них двое детей», — написал он в своём сообщении.

Кроме того, Лимаренко указал, что всего в подъезде проживало 33 человека, шесть из которых до настоящего времени не обнаружены.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что количество погибших при взрыве дома в Тымовском на Сахалине выросло до четырёх.