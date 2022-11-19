Южно-Сахалинск, , 08:40 — REGNUM Количество погибших при взрыве дома в Тымовском на Сахалине выросло до четырёх. Об этом 19 ноября сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в своём телеграм-канале.

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«По уточнённым данным, четыре человека погибли во время взрыва газа в Тымовском, из них двое детей», — написал он в своём сообщении.

При этом губернатор региона уточнил, что всего в подъезде проживало 33 человека, шесть из них всё ещё не удалось найти.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что до трёх человек, согласно предварительным данным, возросло число погибших при взрыве в доме в поселке Тымовское на Сахалине.