Пекин, 19 ноября 2022, 08:30 — REGNUM Члены экипажа китайской орбитальной станции «Тяньгун» совершили выход в открытый космос для выполнения работ за бортом станции. Об этом сообщает China Daily со ссылкой на Китайское агентство по пилотируемым космическим полётам.
Работы за бортом станции выполняли командир миссии Чен Дун и член экипажа Цай Сюжэ. Третий член экипажа китайской орбитальной станции — Лю Ян — контролировала ход работ со станции.
Космонавты провели в открытом космосе более пяти с половиной часов. За это время они установили специальные соединительные устройства, которые помогут перемещаться между модулями орбитальной станции.
Чен Дун, Цай Сюжэ и Лю Ян прибыли на станцию «Тяньгун» в июне 2022 года на корабле «Шэньчжоу-14». Главной целью миссии этой экспедиции стало завершение строительства орбитальной станции. Развёртывание китайской станции завершилось 1 ноября, когда с ней состыковался лабораторный модуль «Мэнтянь».
Китай начал развёртывание национальной орбитальной станции «Тяньгун» в апреле 2021 года с запуска основного модуля «Тяньхэ». Позже с базовым модулем были состыкованы два лабораторных модуля, а общая масса станции превысила 60 тонн.
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