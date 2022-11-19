Пекин, , 08:30 — REGNUM Члены экипажа китайской орбитальной станции «Тяньгун» совершили выход в открытый космос для выполнения работ за бортом станции. Об этом сообщает China Daily со ссылкой на Китайское агентство по пилотируемым космическим полётам.

Китайская космическая орбитальная станция «Тяньгун» Saggittarius A

Работы за бортом станции выполняли командир миссии Чен Дун и член экипажа Цай Сюжэ. Третий член экипажа китайской орбитальной станции — Лю Ян — контролировала ход работ со станции.

Космонавты провели в открытом космосе более пяти с половиной часов. За это время они установили специальные соединительные устройства, которые помогут перемещаться между модулями орбитальной станции.

Чен Дун, Цай Сюжэ и Лю Ян прибыли на станцию «Тяньгун» в июне 2022 года на корабле «Шэньчжоу-14». Главной целью миссии этой экспедиции стало завершение строительства орбитальной станции. Развёртывание китайской станции завершилось 1 ноября, когда с ней состыковался лабораторный модуль «Мэнтянь».

Китай начал развёртывание национальной орбитальной станции «Тяньгун» в апреле 2021 года с запуска основного модуля «Тяньхэ». Позже с базовым модулем были состыкованы два лабораторных модуля, а общая масса станции превысила 60 тонн.

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