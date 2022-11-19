Губернатор Сахалина сообщил о трёх погибших при взрыве дома в Тымовском
При этом ранее сообщалось об одном погибшем и девяти пострадавших
Южно-Сахалинск,
19 ноября 2022, 08:24 — REGNUM До трёх человек, согласно предварительным данным, возросло число погибших при взрыве в доме в поселке Тымовское на Сахалине. Об этом 19 ноября сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко в своём телеграм-канале.
«По предварительной информации, из-под завалов дома в Тымовском извлекли тела трёх погибших жителей», — написал он в своём сообщении.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что предварительной причиной взрыва в жилом пятиэтажном доме на Сахалине могла стать утечка газа из газового баллона.
История вопроса
К началу 2019 года в России было газифицировано около 44 млн квартир или 2/3 жилого фонда.
Ежегодно в России происходит около 20 аварий, связанных с взрывом бытового газа. В последние годы частота взрывов нарастает.
Среди причин взрывов – техническая неисправность газового оборудования, а также ошибки или невнимательность людей. Подавляющее число инцидентов с газом вызвано нарушением правил эксплуатации оборудования.
В связи с этим руководство России может принять решение «оборудовать дома при капремонте специальными автоматизированными системами. Техника должна оповещать о высокой концентрации бытового газа в квартире аварийно-диспетчерскую службу, автоматически дистанционно перекрыть подачу газа, открыть аварийные вентиляционные люки или включить дополнительную вентиляцию».