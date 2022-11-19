Южно-Сахалинск, 19 ноября, 2022, 08:24 — ИА Регнум. До трёх человек, согласно предварительным данным, возросло число погибших при взрыве в доме в поселке Тымовское на Сахалине. Об этом 19 ноября сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко в своём телеграм-канале.

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«По предварительной информации, из-под завалов дома в Тымовском извлекли тела трёх погибших жителей», — написал он в своём сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что предварительной причиной взрыва в жилом пятиэтажном доме на Сахалине могла стать утечка газа из газового баллона.