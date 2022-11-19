Тегеран, , 09:02 — REGNUM В продолжение антииранской кампании Соединенные Штаты ввели санкции в отношении 13 компаний, базирующихся в Китае, Гонконге и Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), за предполагаемую роль в продаже иранской нефти и продуктов нефтехимии. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 18 ноября.

Надпись на стене в Иране «Долой США» Иван Шилов © ИА REGNUM

Более десятка компаний, базирующихся в Китае, Гонконге и Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), попали под санкции Соединенных Штатов, будучи обвиняемыми в содействии продаже иранской нефтехимии и нефтепродуктов покупателям в Восточной Азии.

Крайняя мера США является лишь частью враждебных действий западных стран против Ирана. Исламская Республика осудила западные державы за разжигание беспорядков и предупредила их не вмешиваться во внутренние дела государства.

Иранские власти заявили, что США и другие западные страны стремятся заставить Иран отказаться от своей непоколебимости в поддержке прав иранской нации за столом переговоров путем разжигания беспорядков и усиления давления.