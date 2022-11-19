Барнаул, , 08:19 — REGNUM В редакцию ИА REGNUM 19 ноября прислали видеоролик с обращением к губернатору Алтайского края Виктору Томенко. Со слов выступающего, речь идет о мобилизованных и добровольцах 21 бригады. Группа выступила с публичным призывом помочь решить вопрос с положенными выплатами, обмундированием, экипировкой и содействовать организации военной подготовки.

Обращение мобилизованных и добровольцев к губернатору Алтайского края Цитата из видео

Мужчина с позывным «Яндекс» говорит, что его товарищам выдали форму такого образца, в которой «только под танками в грязи копаться»:

«Воевать в этом нереально. Я за свои деньги лично купил. Должна быть ВКБО-шная форма. Такую форму продают в местном «Военторге» вместе с нашим клеймом (демонстрирует на видео клеймо — прим. ИА REGNUM). Это все можно проверить <…> наше обмундирование продаётся в «Военторге».

По поводу обучения. Находимся здесь третью неделю, но ещё ни одной подготовки, кроме того, что показали, как наложить жгут, не было. Мы не умеем ни тактики, мы не умеем ничего. Кто-то добровольно собирает ребят — участники боевых действий — и в прямом смысле слова с палками отрабатывает тактику. Нам даже не могут выдать автоматы разоруженные — без магазинов — просто для того, чтобы провести тактическую подготовку. Для тех, кто 10-12 лет не держал оружие в руках, важно разобрать-собрать автомат, чтобы человек имел понимание». Также группа обратилась к алтайскому губернатору по поводу гуманитарной помощи:

«То, что там отправляют — носочки, нателки, и прочее — это [может купить] каждый военнослужащий, получивший губернаторскую выплату. Прошу заметить, половина их нас её еще не получила, а много у кого дома на жёнах кредиты, дети и многое другое, а дополнительного заработка мы здесь себе обеспечить не можем. Мы просим поддержки губернатора Алтайского края в покупке приборов ночного видения, тепловизоров и дронов. Это первая необходимость на поле боя. Это говорят люди, которые в данный момент защищают нашу Родину. И передавать их нужно не на передовую — обучать людей нужно здесь и сейчас. Потому что, возможно, через две недели может прийти приказ и я думаю, что малая часть из нас вернется домой».

Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября президент России Владимир Путин по видеосвязи с губернатором Алтайского края Виктором Томенко заявил о том, что главам регионов России следует уделить особое внимание поддержке участников специальной военной операции.

Читайте также: Путин потребовал особого внимания к вопросам поддержки участников СВО