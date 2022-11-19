Барнаул, 19 ноября, 2022, 08:19 — ИА Регнум. В редакцию ИА REGNUM 19 ноября прислали видеоролик с обращением к губернатору Алтайского края Виктору Томенко. Со слов выступающего, речь идет о мобилизованных и добровольцах 21-й бригады. Группа выступила с публичным призывом помочь решить вопрос с положенными выплатами, обмундированием, экипировкой и содействовать организации военной подготовки.

Цитата из видео Обращение мобилизованных и добровольцев к губернатору Алтайского края

Мужчина с позывным «Яндекс» говорит, что его товарищам выдали форму такого образца, в которой «только под танками в грязи копаться»:

«Воевать в этом нереально. Я за свои деньги лично купил. Должна быть ВКБОшная форма. Такую форму продают в местном «Военторге» вместе с нашим клеймом (демонстрирует на видео клеймо — прим. ИА REGNUM). Это все можно проверить <…> наше обмундирование продаётся в «Военторге».

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3750834" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

«То, что там отправляют — носочки, нателки и прочее — это [может купить] каждый военнослужащий, получивший губернаторскую выплату. Прошу заметить, половина из нас её еще не получила, а много у кого дома на жёнах кредиты, дети и многое другое, а дополнительного заработка мы здесь себе обеспечить не можем. Мы просим поддержки губернатора Алтайского края в покупке приборов ночного видения, тепловизоров и дронов. Это первая необходимость на поле боя. Это говорят люди, которые в данный момент защищают нашу Родину. И передавать их нужно не на передовую — обучать людей нужно здесь и сейчас. Потому что, возможно, через две недели может прийти приказ, и я думаю, что малая часть из нас вернется домой».

Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября президент России Владимир Путин по видеосвязи с губернатором Алтайского края Виктором Томенко заявил о том, что главам регионов России следует уделить особое внимание поддержке участников специальной военной операции.

Читайте также: Путин потребовал особого внимания к вопросам поддержки участников СВО