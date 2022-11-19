Тегеран, 19 ноября, 2022, 08:54 — ИА Регнум. 19 ноября министр иностранных дел Омана совершит визит в Иран для переговоров с иранскими официальными лицами. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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Министр иностранных дел Омана Сайид Бадр аль-Бусаиди прибудет в Тегеран и проведет переговоры со своим иранским коллегой Хосейном Амир Абдоллахианом.

Недавно у двух министров иностранных дел состоялся телефонный разговор, в ходе которого они указали на позитивные отношения между двумя странами и волю обеих сторон продолжать расширять и консолидировать двусторонние отношения, а также региональное и международное сотрудничество.

Говоря о позитивных и конструктивных мерах султана Омана, Амир Абдоллахиан высоко оценил усилия министра иностранных дел соседней страны по достижению долговечного соглашения между двумя государствами.