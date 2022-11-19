В ООН призвали к расследованию этих сообщений и наказанию виновных

Нью-Йорк, США, , 08:16 — REGNUM К проведению расследований всех сообщений о нарушения прав человека и привлечению к ответственности виновных в этом призвали в ООН. Об этом 19 ноября заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, комментируя обращение омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой из-за видеозаписи с убитыми боевиками ВСУ пленными ВС России.

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«Мы призывали все стороны конфликта тщательно расследовать все сообщения о имеющихся нарушениях прав человека, а также привлекать виновных к ответственности», — приводит его слова РИА Новости.

Как передавало, ранее в Минобороны сообщили, что боевики ВСУ намеренно убили десять попавших в плен военнослужащих Вооружённых сил (ВС) РФ, уточнив, что это не первое и не единичное военное преступление бандеровских формирований, а распространенная среди них практика.