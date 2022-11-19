Тегеран, , 08:49 — REGNUM 18 ноября вице-президент Ирана по экономическим вопросам Мохсен Резаи заявил, что три основных участника террористической атаки в Изехе были арестованы во время побега через северо-западную границу. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Иран

«Враг из-за отсутствия безопасности преследует свою несбыточную мечту о создании Сирии из Ирана», — заявил Резаи на церемонии похорон жертв теракта 16 ноября в Изехе, провинция Хузестан.

Он подчеркнул, что враг прибег к созданию неспокойной обстановки, когда ему не удалось достичь своих целей путем введения незаконных санкций.

Далее Резаи сообщил, что все террористы будут найдены, где бы они ни прятались, и понесут суровое наказание.

В другом месте церемонии генерал-губернатор провинции Хузестан Садек Халилиан заявил, что некоторые другие участники теракта также были арестованы и находятся на допросе.