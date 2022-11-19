Тегеран, , 08:41 — REGNUM 18 ноября министр связи и информационных технологий Ирана Исса Зарепур объявил, что Исламская Республика будет следить за соблюдением прав иранского народа через международные организации. Об этом сообщило агентство IRNA.

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Зарепур сделал замечания по поводу приложения Bale иранского производства в ответ на решение Google удалить некоторые иранские приложения из Google Play.

«Проводя политику монополизации и двойных стандартов, некоторые известные платформы по всему миру, которые признают себя монополистами в области информационных технологий, годами пытались помешать технологическому развитию Ирана», — подчеркнул министр, отметив, что это не первый случай, когда они ограничивают иранских пользователей и лишают их доступа к продуктам, разработанным в Иране.

Далее он сообщил, что за принятием таких решений стоят политические цели. «Они пытаются использовать любые инструменты, чтобы сделать Иран и иранцев зависимыми от внешних факторов», — заявил Зарепур.