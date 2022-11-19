Тегеран, , 08:34 — REGNUM 18 ноября постоянное представительство Исламской Республики Иран при Организации Объединенных Наций опровергло заявление США о том, что Иран отправил груз с ракетным топливом в Йемен. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

США и Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

«Военно-морские силы США обнаружили 70 тонн компонента ракетного топлива, спрятанного среди мешков с удобрениями на борту судна, направлявшегося в Йемен из Ирана», — сообщил ранее представитель 5-го флота ВМС США в Западной Азии.

Постоянное представительство Ирана отметило, что утверждения о нарушении резолюции Совета Безопасности ООН по Йемену так и не были доказаны. «Исламская Республика Иран всегда была верна резолюции 2216 об эмбарго на поставки оружия в Йемен», — заявила иранская миссия.

«Иран не принимал и не будет принимать никаких мер против резолюции», — говорится в сообщении.

Постоянное представительство Ирана прилагает все усилия для содействия мирным переговорам наряду с восстановлением режима прекращения огня, который будет установлен между йеменскими группировками в ближайшем будущем.