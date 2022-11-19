Москва, , 08:09 — REGNUM По итогам продаж новых автомобилей в России в октябре 2022 года на долю кроссоверов и внедорожников пришлось 57%, что стало рекордным показателем для рынка. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Рендер Lada Niva нового поколения Behance.net

Всего в октябре в России продано 24,7 тыс. кроссоверов и внедорожников, что составило 57,1% от общего объёма рынка. Рост продаж авто этого сегмента объясняется наращиванием поставок автомобилей китайского производства — большая часть поставляемых в Россию авто китайских брендов является кроссоверами или внедорожниками.

Также продажи внедорожников выросли благодаря отечественным моделям LADA Niva Legend и Niva Travel. Летом АвтоВАЗ возобновил производство этих моделей, приостанавливаемое весной 2022 года из-за проблем с логистикой.

Доля кроссоверов и внедорожников на российском рынке впервые превысила 50% марте 2020 года. С августа 2021 года на долю авто этого сегмента стабильно приходилось не менее половины от общего объёма продаж новых автомобилей.

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