Вена, 19 ноября, 2022, 08:09 — ИА Регнум. Австрийские власти не будут поддерживать присоединение Болгарии и Румынии к Шенгенской зоне, заявил министр иностранных дел Австрии Герхард Карнер в эфире радиостанции О1.

Иван Шилов ИА REGNUM Беженцы

Так он оценил планы расширения Шенгенской зоны. Карнер считает, что миграционная система в ЕС неработоспособна, а пограничный контроль неэффективен. Он также отметил, что всё большему количеству стран Евросоюза приходится самим защищать свои границы.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября болгарский министр внутренних дел Иван Демерджиев заявил, что за последние месяцы Болгария провела масштабную работу по укреплению границ и практически справилась с наплывом нелегальных мигрантов.

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