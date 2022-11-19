Вашингтон, 19 ноября, 2022, 07:58 — ИА Регнум. Короткую встречу провела с лидером Китая Си Цзиньпином вице-президент США Камала Харрис в Бангкоке, в рамках саммита АТЭС. Об этом 19 ноября сообщает Agence France-Presse (AFP).

Иван Шилов ИА REGNUM Камала Харрис

Уточняется, что Харрис в ходе встречи подтвердила послание президента США Джозефа Байдена с призывом к поддержке открытых каналов коммуникации между Вашингтоном и Пекином. Харрис отметила, что такая мера позволит ответственно управлять конкуренцией между США и КНР.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что вице-президент США Камала Харрис вместе с лидерами пяти других стран во время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) призвала осудить ракетный пуск Северной Кореи. Харрис созвала на экстренное собрание лидеров Австралии, Японии, Южной Кореи, Канады и Новой Зеландии после испытания ракеты Северной Кореей за несколько часов до открытия саммита.