Москва, 19 ноября, 2022, 07:36 — ИА Регнум. Сотрудники «Научно-исследовательского института точных приборов» (НИИ ТП) разработали систему, позволяющую проводить сближение с любыми типами космических объектов, не имеющих стыковочных узлов. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

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Перспективное изделие было представлено генеральному директору Роскосмоса Юрию Борисову, посетившему предприятие. Функциональный макет устройства представляет собой сканирующий лидар (оптический измеритель), позволяющий создавать 3D-изображения любых объектов.

На околоземной орбите это устройство сможет использоваться для безопасного сближения с космическими объектами любого типа. В частности, лидар поможет проводить стыковку с ранее запущенными спутниками для их обслуживания. В будущем систему можно использовать и для борьбы с космическим мусором.

Также глава Роскосмоса ознакомился с ходом разработки космического радиолокатора с синтезированной апертурой «Касатка-Р». В настоящее время НИИ ТП готовится передать этот радиолокатор на завод-изготовитель космического комплекса «Обзор-Р».