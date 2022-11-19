Южно-Сахалинск, 19 ноября, 2022, 07:35 — ИА Регнум. Тела трёх погибших извлекли из-под завалов жилого дома, в котором произошло обрушение из-за взрыва газа, на Сахалине в посёлке Тымовском. Об этом 19 ноября сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в своём телеграм-канале.

Взрыв

«По предварительной информации из-под завалов дома в Тымовском извлекли тела трёх погибших жителей», — написал глава региона.

Также Лимаренко уточнил, что спасатели организовали оперативный штаб на открытом воздухе. Идёт подготовка списков жильцов дома и проживающих в разрушенных взрывом квартирах. На месте происшествия работают спасатели, к разбору завалов привлечена спецтехника.

Для жителей дома организован пункт временного размещения (ПВР), где подготовлены спальные места, горячее питание, питьевая вода и вещи первой необходимости.

Ранее ИА REGNUM сообщало об одном погибшем и девяти пострадавших в результате обрушения одного из подъездов жилого пятиэтажного дома на Сахалине.