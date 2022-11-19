Таллин, 19 ноября, 2022, 07:34 — ИА Регнум. Эстонские власти совместно с Латвией собираются закупить военную колесную технику на общую сумму в €693 млн, сообщил глава отдела техники и систем вооружения сил обороны Эстонии Херко Сепп в интервью сайту ERR.

Иван Шилов ИА REGNUM Эстония

При этом €410 млн из указанной суммы должен предоставить Таллин. Речь идет о поставках внедорожников, грузовиков, автокранов и буксиров.

Сепп отметил, что страна сможет получить первые транспортные средства уже в третьем или четвертом квартале следующего года. Выделенная сумма пойдет не только на закупку техники, но и на ее техническое обслуживание и ремонт, а также на приобретение запасных частей.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что до 2026 года республика должна получит американскую технику и боеприпасы на общую сумму в $140 млн в качестве военной помощи со стороны США.

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