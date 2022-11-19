Вашингтон, , 07:15 — REGNUM Победы на президентских выборах в США в 2024 году человека, который будет активным сторонником переговоров с Россией опасается киевский режим. Об этом 18 ноября сообщает американское издание National Interest.

Переговоры

«Больше всего Киев боится, что победу на президентских выборах в США через два года одержит тот, кто пожелает вести дела с Россией. Великие державы часто торгуются и договариваются, а «валютой» нередко становятся национальные интересы менее крупных государств», — отмечается в статье издания. По мнению автора публикации, киевский режим не хочет допускать «ухода с молотка» интересов его страны.

Кроме того, по мнению авторов статьи, Киев всерьёз обеспокоен умелой политикой России, из-за которой они может потерять поддержку стран Запада. Отмечается, что Москва может возобновить своё «обаятельное наступление» на столицы стран Европы, этому будут способствовать щедрые контракты на поставку энергоносителей. Киев полагает, что Москва достаточно легко найдёт себе потенциальных союзников среди покупателей энергоресурсов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что как заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, Москве и Вашингтону пока не о чем говорить по темам, связанным с киевским режимом.

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