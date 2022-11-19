Берн, 19 ноября, 2022, 07:12 — ИА Регнум. Швейцария проведет масштабные военные учения PILUM 22 с участием 5 тысяч военнослужащих, они будут проводиться с 22 по 29 ноября, сообщается на сайте швейцарского правительства.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Швейцария

Маневров такого масштаба страна не видела с 1989 года. Учения развернутся в кантонах Берн, Золотурн, Аргау, Люцерн и Цюрих. На планирование PILUM 22 потребовалось два года.

В маневрах будут участвовать четыре механизированных батальона, батальон тылового обеспечения и горно-пехотной роты. Учения должны продемонстрировать способность армии защищать страну и ее население в условиях войны.

Как сообщало ИА REGNUM, с 21 по 27 ноября на юге Румынии пройдут масштабные учения НАТО «Черные скорпионы». В маневрах должны принять участие военнослужащие из США, Франции, Португалии и Польши.